Польша вступила в затяжной демографический кризис

По статистике, при сохранении тенденции к 2060 году население страны сократится более чем на 6,5 миллиона человек. При этом средний возраст поляков превысит 50 лет, что почти на 7 лет больше, чем сейчас. Также прогнозируется, что детей в стране будет все меньше. С конца прошлого века количество новорожденных не превышает 400 тысяч в год.