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Польша вступила в затяжной демографический кризис

01 октября 2024 07:06
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Польша вступила в период демографического кризиса, который может стать долгосрочным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша вступила в затяжной демографический кризис-2

По статистике, при сохранении тенденции к 2060 году население страны сократится более чем на 6,5 миллиона человек. При этом средний возраст поляков превысит 50 лет, что почти на 7 лет больше, чем сейчас. Также прогнозируется, что детей в стране будет все меньше. С конца прошлого века количество новорожденных не превышает 400 тысяч в год.

# Кризис в ЕС

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