Польша стала лидером в НАТО по затратам на оборону, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польша стала лидером в НАТО по затратам на оборону, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Варшава заключила договоренности почти на 30 миллиардов долларов. При этом оборонное ведомство до конца года собирается подписать еще несколько контрактов. В основном они будут касаться заказов для предприятий военно-промышленного комплекса. Ну а в 2025 году страна готовится потратить на армию 4,7 % ВВП. Это неприлично много для относительно небольшой республики, отмечают эксперты.