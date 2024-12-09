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Польша стала лидером в НАТО по затратам на оборону

09 декабря 2024 07:12
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Польша стала лидером в НАТО по затратам на оборону, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша стала лидером в НАТО по затратам на оборону-2

Варшава заключила договоренности почти на 30 миллиардов долларов. При этом оборонное ведомство до конца года собирается подписать еще несколько контрактов. В основном они будут касаться заказов для предприятий военно-промышленного комплекса. Ну а в 2025 году страна готовится потратить на армию 4,7 % ВВП. Это неприлично много для относительно небольшой республики, отмечают эксперты.

# НАТО

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