Прямой эфир

Польша разместит более 30 вертолётов Apache на базе у белорусской границы – Дуда

12 октября 2023 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша разместит более 30 американских вертолетов Apache на авиабазе, которая находится на границе с Беларусью. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша разместит более 30 вертолётов Apache на базе у белорусской границы – Дуда-1

По его словам, это будет единственная в стране база, оснащенная американской авиатехникой. В августе 2023 года госдепартамент США одобрил продажу Польше вертолетов на сумму в 12 миллиардов долларов. Польский министр обороны, комментируя данное решение, сообщил, что это будет самый большой флот этих вертолетов за пределами Соединенных Штатов. Он уточнил, что Apache заменят в польской армии вертолеты Ми-24.

# Международная политика # Мариуш Блащак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Российские военные прорвали оборону ВСУ под Донецком
12 октября 2023 07:25

Российские военные прорвали оборону ВСУ под Донецком

15 сотрудников ООН и Красного Креста погибли в Газе в результате бомбардировок
12 октября 2023 07:12

15 сотрудников ООН и Красного Креста погибли в Газе в результате бомбардировок

Двое взрослых и ребенок погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области
12 октября 2023 07:05

Двое взрослых и ребенок погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области