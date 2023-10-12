Польша разместит более 30 вертолётов Apache на базе у белорусской границы – Дуда

Польша разместит более 30 американских вертолетов Apache на авиабазе, которая находится на границе с Беларусью. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, это будет единственная в стране база, оснащенная американской авиатехникой. В августе 2023 года госдепартамент США одобрил продажу Польше вертолетов на сумму в 12 миллиардов долларов. Польский министр обороны, комментируя данное решение, сообщил, что это будет самый большой флот этих вертолетов за пределами Соединенных Штатов. Он уточнил, что Apache заменят в польской армии вертолеты Ми-24.