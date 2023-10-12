Российские военные прорвали оборону ВСУ под Донецком

Российские войска сумели прорвать оборону ВСУ на Донецком направлении, проникнув на глубину от 300 до 600 метров. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев, пишет РИА Новости.

Это было осуществлено за счет сосредоточенного огневого воздействия на позиции неприятеля. В результате штурма противник потерял более 15 человек личного состава и 11 бронетранспортеров MaxxPro, несколько единиц бронетехники и артиллерийских установок. Также российские военные отразили атаку ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском, в результате чего были уничтожены три крупнокалиберных миномета и польская самоходная артиллерийская установка Krab.