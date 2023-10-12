15 сотрудников ООН и Красного Креста погибли в Газе в результате бомбардировок

В Израиле всю ночь и сейчас звучат сирены воздушной тревоги. Он подвергается обстрелу как с севера, со стороны Ливана, так и с юга – из сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жителей приграничных районов призвали укрыться в убежищах. Израильская армия наносит ответные удары по позициям ХАМАС.

В результате бомбардировок в Газе погибли 15 сотрудников ООН и Красного Креста. В самом анклаве по-прежнему нет воды, электричества, серьезные перебои с поставками продуктов питания. Израиль закрыл все переходы, по которым грузовики отправляли в Газу товары первой необходимости. Больницы принимают только пациентов, жизни которых грозит опасность. Число людей, вынужденных покинуть свои дома, превысило 330 тысяч. Израильские власти пообещали наносить удары по Газе, пока не уничтожат ХАМАС.

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