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Аномальная жара в Японии привела к гибели 8 человек, более пяти тысяч получили солнечные удары

01 августа 2017 07:31
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Новости Японии. Япония находится во власти аномальной жары и духоты. От высокой температуры погибли 8 человек. Более 5 тысяч жителей получили солнечные удары и были госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аномальная жара в Японии привела к гибели 8 человек, более пяти тысяч получили солнечные удары-1

Власти настоятельно рекомендуют не оставаться надолго под лучами солнца. Японцам советуют принимать больше жидкости и носить головные уборы. Прогнозы синоптиков не утешительны: в ближайшие дни в Стране восходящего солнца температура воздуха составит плюс 35 градусов Цельсия.

# Погода

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