Аномальная жара в Японии привела к гибели 8 человек, более пяти тысяч получили солнечные удары

Новости Японии. Япония находится во власти аномальной жары и духоты. От высокой температуры погибли 8 человек. Более 5 тысяч жителей получили солнечные удары и были госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Япония находится во власти аномальной жары и духоты. От высокой температуры погибли 8 человек. Более 5 тысяч жителей получили солнечные удары и были госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти настоятельно рекомендуют не оставаться надолго под лучами солнца. Японцам советуют принимать больше жидкости и носить головные уборы. Прогнозы синоптиков не утешительны: в ближайшие дни в Стране восходящего солнца температура воздуха составит плюс 35 градусов Цельсия.