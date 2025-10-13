Польша призывает Германию прекратить расследование по «Северным потокам» – FT

Польша призвала Германию прекратить расследование по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», если Берлин хочет сохранить единую позицию со своими союзниками по НАТО. Об этом пишет Financial Times.

Советник президента Польши Славомир Ценцкевич заявил, что судебное преследование подозреваемого, который проживает в Польше, противоречит интересам Варшавы и альянса.

Он подчеркнул, что Польша непричастна к нападению, но считает необходимым защитить тех, кто мог участвовать в подрыве инфраструктуры, которая в Варшаве воспринимается как элемент российской военной экономики.

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не намерена выдавать Германии задержанных по этому делу украинца.

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