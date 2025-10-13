Прямой эфир

Польша призывает Германию прекратить расследование по «Северным потокам» – FT

13 октября 2025 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Польша призывает Германию прекратить расследование по «Северным потокам» – FT-0

Польша призвала Германию прекратить расследование по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», если Берлин хочет сохранить единую позицию со своими союзниками по НАТО. Об этом пишет Financial Times.

Советник президента Польши Славомир Ценцкевич заявил, что судебное преследование подозреваемого, который проживает в Польше, противоречит интересам Варшавы и альянса.

Он подчеркнул, что Польша непричастна к нападению, но считает необходимым защитить тех, кто мог участвовать в подрыве инфраструктуры, которая в Варшаве воспринимается как элемент российской военной экономики.

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не намерена выдавать Германии задержанных по этому делу украинца.

Фото: pixabay

# Международная политика # Польша # Германия

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп опять заявил, что США «решительно победили» в обеих мировых войнах
13 октября 2025 13:34

Трамп опять заявил, что США «решительно победили» в обеих мировых войнах

Трамп пошутил, что к его приезду на саммит по Газе участники уже уедут
13 октября 2025 13:28

Трамп пошутил, что к его приезду на саммит по Газе участники уже уедут

И снова рекорд. Стоимость золото обновила исторический максимум
13 октября 2025 12:35

И снова рекорд. Стоимость золото обновила исторический максимум