Польша потребовала разорвать контакты с Украиной из-за споров о Волынской резне

В Польше призвали прекратить все контакты с Украиной, до тех пор, пока не будут эксгумированы тела жертв Волынской резни. Об этом заявила председатель правления фонда «Волынь, мы помним» – Катажина Соколовская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее убеждению, со страной, которая строит свою идентичность на преступной идеологии Бандеры, где убийцы возведены на пьедестал славы – нельзя иметь дело как с партнером. Соколовская призвала Киев признать Волынскую резню геноцидом и осудить виновных в этой трагедии. Во время Второй мировой войны украинские националисты проводили массовые расстрелы поляков, живущих в юго-западных районах Польши. Нынешние украинские власти запрещают эксгумацию останков жертв Волынской резни.