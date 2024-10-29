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Польша потребовала от Еврокомиссии ввести пошлину на удобрения из Беларуси

29 октября 2024 08:16
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Польша хочет решить собственные экономические проблемы за счет нашей страны. Варшава обратилась в Еврокомиссию с требованием ввести 30-процентную пошлину на удобрения из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша потребовала от Еврокомиссии ввести пошлину на удобрения из Беларуси-2

Как сообщают местные СМИ, причины для назревающей торговой войны весьма прозаические и лежат на поверхности. Просто, как выяснилось, крупнейшие польские производители удобрений не выдерживают никакой конкуренции с белорусской продукцией.

Ее покупают гораздо охотнее из-за соответствия цены и качества. Это подтверждает тот факт, что в течение года импорт удобрений из Беларуси вырос более чем в 10 раз. Поэтому заводы Польши демонстрируют неудовлетворительные результаты работы. Их потери из-за невостребованности продукции по итогам трех кварталов составили около 250 миллионов долларов. 

Это вынудило Варшаву пожаловаться Брюсселю на тяжелую ситуацию и просить защиты своих производителей от белорусских, которые поставляют на рынок более качественную и дешевую продукцию, и для этого обложить ее пошлинами. 

# Санкции

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