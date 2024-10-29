В Париже состоялась торжественная церемония награждения «Золотым мячом» 2024 года, организатором которой является France Football. Об этом пишет РИА Новости.

Футболист «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча» 2024 года, прервав гегемонию Месси и Роналду. Родри стал первым с 1960 года испанцем, которому удалось завоевать эту награду.

«Золотым мяч» вручают с 1956 года. С 2016 года победителя определяет жюри, в состав которых входят представители журналистики из ста стран.

Церемония была сильно омрачена скандалом, связанном с выбором лучшего футболиста.

Обладатели «Золотого мяча» последних лет: