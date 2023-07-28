Польша планирует создать самую сильную сухопутную армию в Европе

Новости Польши. В Польше сообщили о планах расширить армию страны. Как заявил лидер правящей партии, в планах правительства увеличить число дивизий до семи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В Польше сообщили о планах расширить армию страны. Как заявил лидер правящей партии, в планах правительства увеличить число дивизий до семи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, численность польской армии достигнет 300 тысяч человек. Недвусмысленное заявление, содержащее угрозу, политик сделал, приехав на границу с Беларусью. Аргументируется увеличение военных страны соображениями национальной безопасности. По официальной версии. Как отметил Качиньский, Варшава намерена создать самую сильную сухопутную армию в Европе.