Британский военный аналитик Шон Белл предупреждает, что Украина может попасть в трудную ситуацию, если контрнаступление будет провальным, пишет РИА Новости.

По его мнению, Украина пользуется значительной поддержкой Запада в виде вооружения, обучения и финансирования, что создает благоприятные условия для контрнаступления. Однако если до конца лета успех не будет достигнут, то доверие Запада к Украине может быть поколеблено, а президент страны Владимир Зеленский окажется в сложной ситуации.

Белл также указывает, что дальнейшая судьба Украины во многом будет зависеть от результатов президентских выборов в США. В случае возвращения к власти Дональда Трампа помощь со стороны Америки может существенно сократиться. В настоящий момент помощь Штатов Украине носит критический характер и значительно превосходит субсидии других стран.

Белл также подчеркивает, что в случае провала контрнаступления Украина не сможет вернуть утраченные территории.