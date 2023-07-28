Newsweek: Минобороны Британии назвало российский вертолёт Ка-52 угрозой для ВСУ

Новая версия российского ударно-разведывательного вертолета «Аллигатор» Ка-52М и его предшественник Ка-52 представляют значительную угрозу для Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на Министерство обороны Великобритании, пишет РИА Новости.

По мнению агентства, Ка-52 – один из наиболее опасных боевых вертолетов России, который может причинить значительный ущерб. Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» может эффективно атаковать бронированную технику, живую силу и воздушные цели в любых условиях и в любое время суток. По оценке Министерства обороны Великобритании, он несет серьезную угрозу для ВСУ в ходе контрнаступления.

Модернизированный Ка-52М имеет усовершенствованные параметры оптико-электронной системы, что дает возможность вертолету «видеть» на гораздо большем удалении. Также улучшена система контроля оружия, а в состав вооружения вошли ракеты, способные осуществлять наведение по лазерному лучу. Кроме того, благодаря мощным нагревательным элементам несущего винта Ка-52М обеспечивается работа вертолета в широком диапазоне температур.