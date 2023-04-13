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Польша планирует производить снаряды с обеднённым ураном для американских танков

13 апреля 2023 08:39
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Польша намерена наладить производство снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщил премьер страны Матеуш Моравецкий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, эти суперсовременные боеприпасы будут предназначаться для американских танков «Абрамс».

Польша планирует производить снаряды с обеднённым ураном для американских танков-1

Кроме того польский премьер предложил создать в стране европейский центр техобслуживания боевых машин. Если это произойдет, то Варшава может неплохо подзаработать, поставляя снаряды с обедненным ураном в Украину. Есть и потенциальные заказчики американских танков: их намерены приобрести несколько европейских стран, в частности Румыния. Поэтому появление центра техобслуживания будет весьма кстати. По словам премьера, не позднее июня в Польшу прибудут 14 «Абрамсов», но это лишь начало, поскольку всего Варшава заказала у США 250 танков.

# Вооруженные силы # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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