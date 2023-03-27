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Польша не отдаст Киеву все свои истребители МиГ-29

27 марта 2023 08:49
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Украина не получит от Варшавы все истребители МиГ-29, которые есть на вооружении страны. Об этом заявил замминистра внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблоньский.

Польша не отдаст Киеву все свои истребители МиГ-29-1

Фото: pixabay

Представитель Министерства иностранных дел отметил, что пока информацию о передаче истребителей Варшава намерена не разглашать в целях эффективности, приводит его слова РИА Новости. Сообщается, что в распоряжении Военно-воздушных сил Польши числятся двадцать два истребителя МиГ-29А и шесть МиГ-29УБ. Ранее польский лидер Дуда анонсировал передачу Киеву первых четырех самолетов МиГ-29.

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# Международная политика

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