Польша не отдаст Киеву все свои истребители МиГ-29

Украина не получит от Варшавы все истребители МиГ-29, которые есть на вооружении страны. Об этом заявил замминистра внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблоньский.

Представитель Министерства иностранных дел отметил, что пока информацию о передаче истребителей Варшава намерена не разглашать в целях эффективности, приводит его слова РИА Новости. Сообщается, что в распоряжении Военно-воздушных сил Польши числятся двадцать два истребителя МиГ-29А и шесть МиГ-29УБ. Ранее польский лидер Дуда анонсировал передачу Киеву первых четырех самолетов МиГ-29.