Польша намерена закрыть возможность ж/д грузоперевозок с Беларусью

Польша рассматривает возможность закрытия железнодорожных грузоперевозок с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом в интервью местному агентству заявил замминистра внутренних дел и администрации страны. По его словам, прибегнуть к такой мере могут Литва и Латвия.

У официальной Варшавы явно целый ряд претензий к нашему государству. Польские власти не раз заявляли, что чувствуют некую угрозу с белорусской стороны. Однако на самом деле накалять отношения продолжают сами. 9 августа в Варшаве приняли решение о дополнительной отправке 2 тысяч солдат к границам с Беларусью. На данный момент там уже сконцентрировано столько же польских солдат.