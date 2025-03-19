Маск рассказал, что заряжается мотивацией при взгляде на портрет Вэнса

По словам главы департамента государственной эффективности Илона Маска, он получает заряд мотивации, посмотрев на портрет вице-президента США Джей Ди Вэнса, пишет РИА Новости.
По словам главы департамента государственной эффективности Илона Маска, он получает заряд мотивации, посмотрев на портрет вице-президента США Джей Ди Вэнса, пишет РИА Новости.
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Ранее претендовавший на пост вице-президента Штатов от демократической партии на прошедших выборах президента США губернатор Миннесоты Тим Уолц высказался, что мотивацию можно повысить, обратив внимание на падение акций компании Tesla. «Когда мне нужно немного мотивации, я смотрю на портрет Джей Ди Вэнса в Белом доме и благодарю бога», – поделился собственным способом Маск.