Прямой эфир

Маск рассказал, что заряжается мотивацией при взгляде на портрет Вэнса

19 марта 2025 09:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По словам главы департамента государственной эффективности Илона Маска, он получает заряд мотивации, посмотрев на портрет вице-президента США Джей Ди Вэнса, пишет РИА Новости.

Маск рассказал, что заряжается мотивацией при взгляде на портрет Вэнса-1

Фото: Pinterest

Ранее претендовавший на пост вице-президента Штатов от демократической партии на прошедших выборах президента США губернатор Миннесоты Тим Уолц высказался, что мотивацию можно повысить, обратив внимание на падение акций компании Tesla. «Когда мне нужно немного мотивации, я смотрю на портрет Джей Ди Вэнса в Белом доме и благодарю бога», – поделился собственным способом Маск.

# Международная политика # Илон Маск

Другие новости рубрики

Все новости
Европа надеется на помощь США в случае вторжения в Украину – Политолог Оленченко
19 марта 2025 09:30

Европа надеется на помощь США в случае вторжения в Украину – Политолог Оленченко

В США обнародованы секретные документы об убийстве Кеннеди
19 марта 2025 08:23

В США обнародованы секретные документы об убийстве Кеннеди

В Ленинградской области потерпел крушение вертолёт Ми-28, экипаж погиб
19 марта 2025 07:57

В Ленинградской области потерпел крушение вертолёт Ми-28, экипаж погиб