Маск рассказал, что заряжается мотивацией при взгляде на портрет Вэнса

Ранее претендовавший на пост вице-президента Штатов от демократической партии на прошедших выборах президента США губернатор Миннесоты Тим Уолц высказался, что мотивацию можно повысить, обратив внимание на падение акций компании Tesla. «Когда мне нужно немного мотивации, я смотрю на портрет Джей Ди Вэнса в Белом доме и благодарю бога», – поделился собственным способом Маск.