Страны Запада ведут подготовку к вводу войск в Украину. И Лондон выражает надежду, что Вашингтон присоединится к данному предложению, пишет РИА Новости.

Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон являются наиболее активными сторонниками «миротворческой» миссии в Украину.

Командованием НАТО ведется оценка возможностей блока развернуть войска, корабли, самолеты в Украине. В планах у союзников отправка примерно 30 тысяч военных. Место размещения, а также будет ли им дано право на обстрел по военнослужащим РФ не решено.

По словам старшего научного сотрудника сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, инициатива интервенции на территорию Украины существует не менее года, а действия Макрона и Страмера связаны со следованием за идеями американской Демократической партии, не беря в расчет факт смены администрации в Вашингтоне. В Белом доме же продолжают придерживаться позиции, что солдаты США в Украину отправлены не будут.

В ряде европейских государств идея «миротворческой» миссии также не нашла отклик. Например, по мнению премьер-министра Италии Джорджи Мелони, предложения Стармера и Макрона «поспешны», и Рим присоединяться к коалиции не намерен.