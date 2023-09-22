Прямой эфир

Польша надеется на помощь США в охлаждении украинских голов в зерновом споре

22 сентября 2023 10:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша рассчитывает на помощь США в зерновом споре с украинской стороной. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, передает РИА Новости.

Он выразил надежду на завершение спора и привлечение США к охлаждению «горячих голов» украинской стороны. При этом Мулярчик обвинил президента Украины Владимира Зеленского и других политиков в нечестном поступке по отношению к Польше.

В свою же очередь, Зеленский заявил, что часть европейских друзей Киева лишь притворяются в своей солидарности, играя с зерном и готовя почву для Москвы. В ответ на это Польша вызвала украинского посла.

Положение между Польшей и Украиной обострилось в результате введения эмбарго на поставки украинского зерна. В качестве ответной меры Киев ввел эмбарго на ряд польских сельскохозяйственных товаров. При этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Аркадиуш Мулярчик # Матеуш Моравецкий

Другие новости рубрики

Все новости
Польша втрое нарастила импорт удобрений из России
22 сентября 2023 09:55

Польша втрое нарастила импорт удобрений из России

Bloomberg: Зеленский очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН
22 сентября 2023 09:08

Bloomberg: Зеленский очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН

Анкара планирует телефонные переговоры Эрдогана и Путина
22 сентября 2023 08:59

Анкара планирует телефонные переговоры Эрдогана и Путина