Bloomberg: Зеленский очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН

Президент Украины Владимир Зеленский весьма эмоционально вел себя на Генассамблее ООН. Об этом пишет Bloomberg, сообщает РИА Новости.

По мнению украинского лидера, США и другие страны начинают ослаблять поддержку Киева. Он подверг критике страны за низкие темпы доставки оружия.

С 19 по 26 сентября в Нью-Йорке проводится неделя заседаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Делегацию России возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что оно провалилось. Потери Украины составили, по его словам, 71,5 тыс. военнослужащих. По мнению министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений.