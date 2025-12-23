Польша начала строительство первого участка антидроновой защиты на границе с Беларусью

Обращают на себя внимание темпы и масштабы работ. Чуть больше месяца назад в Варшаве заявили о планах создать так называемую «стену дронов» на белорусском направлении. И уже сегодня польские власти сообщили о начале реализации первого этапа проекта. Об этом при большом скоплении журналистов на пограничном пункте пропуска в Бобровниках заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский. По его словам, за несколько месяцев на границе уже возведены пять наблюдательных башен, на которых планируется разместить системы противодействия беспилотникам.

На укрепление польско-белорусской границы правительство Туска направило внушительную сумму – более полумиллиарда долларов. По утверждению польской стороны, это позволило обеспечить защиту границы почти на 98 %.