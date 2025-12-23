Польша начала строительство первого участка антидроновой защиты на границе с Беларусью

Польша продолжает ускоренными темпами укреплять границу с Беларусью. Официальная причина – защита от так называемой «восточной угрозы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польша продолжает ускоренными темпами укреплять границу с Беларусью. Официальная причина – защита от так называемой «восточной угрозы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обращают на себя внимание темпы и масштабы работ. Чуть больше месяца назад в Варшаве заявили о планах создать так называемую «стену дронов» на белорусском направлении. И уже сегодня польские власти сообщили о начале реализации первого этапа проекта. Об этом при большом скоплении журналистов на пограничном пункте пропуска в Бобровниках заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский. По его словам, за несколько месяцев на границе уже возведены пять наблюдательных башен, на которых планируется разместить системы противодействия беспилотникам.
На укрепление польско-белорусской границы правительство Туска направило внушительную сумму – более полумиллиарда долларов. По утверждению польской стороны, это позволило обеспечить защиту границы почти на 98 %.
Марчин Кервиньский, министр внутренних дел и администрации Польши:
Это одна из пяти наблюдательных вышек, построенных за последние месяцы, но она особенна тем, что на ней установлен первый блок системы противодействия беспилотникам, которая будет защищать нашу границу. Она начнет работать в январе будущего года. Правительство выделило более двух миллиардов злотых на обеспечение безопасности границы, а этот год стал рекордным по объему инвестиций в электронный барьер, материально-техническое обеспечение, строительство дорог и так далее.
Польша приступила к созданию собственной антидроновой системы, не дожидаясь реализации общеевропейской инициативы по формированию единого электронного барьера. В Варшаве рассчитывают, что полностью система будет готова в течение двух лет.