Польша может заблокировать работу Совета ЕС. Это не первый ответный удар, нанесённый Брюсселю

Польша пригрозила заблокировать работу Совета ЕС. Страна рассматривает возможность использовать право вето в знак протеста против судебных штрафов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже не первый ответный удар, нанесенный Брюсселю. 28 октября Польша заявила, что отказывается платить назначенные штрафы, обвинив ЕС в шантаже.

Екатерина Забенько, СТВ:

Отношения польских властей с институтами Евросоюза обостряются. Практически ежедневно стороны обмениваются претензиями. А в последнее время Варшава испытывает еще и колоссальное экономическое давление. Евросоюз буквально загоняет страну в долговую яму. Но уступать здесь не намерены. Как заявил министр юстиции Збигнев Зебро, страна не заплатит ни единого злотого.