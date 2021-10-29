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Польша может заблокировать работу Совета ЕС. Это не первый ответный удар, нанесённый Брюсселю

29 октября 2021 15:00
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Польша пригрозила заблокировать работу Совета ЕС. Страна рассматривает возможность использовать право вето в знак протеста против судебных штрафов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже не первый ответный удар, нанесенный Брюсселю. 28 октября Польша заявила, что отказывается платить назначенные штрафы, обвинив ЕС в шантаже.

Польша может заблокировать работу Совета ЕС. Это не первый ответный удар, нанесённый Брюсселю-1

Екатерина Забенько, СТВ:
Отношения польских властей с институтами Евросоюза обостряются. Практически ежедневно стороны обмениваются претензиями. А в последнее время Варшава испытывает еще и колоссальное экономическое давление. Евросоюз буквально загоняет страну в долговую яму. Но уступать здесь не намерены. Как заявил министр юстиции Збигнев Зебро, страна не заплатит ни единого злотого.

Польша отказалась выплачивать ежедневные штрафы ЕС в размере 1 млн евро. Что стало причиной разногласий, читайте здесь.

# Международная политика # Екатерина Забенько # Збигнев Зебро # Фотофакт

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