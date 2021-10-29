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Глава ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения

29 октября 2021 10:43
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Пандемия коронавируса далека от завершения. Скорее, наоборот – набирает силу. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно отчетам специалистов, количество заболевших в мире за полмесяца резко возросло.

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения-1

Первоочередной причиной этого ВОЗ считает слабый уровень вакцинации в мире. Для того чтобы изменить ситуацию и обеспечить бедные страны вакцинами, организация запросила 23 миллиарда долларов, и это только на один год. Еще ВОЗ надеется, что вакцинами с другими поделятся богатые государства.

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения-4

В самой Европе продолжают проходить массовые акции протеста, как против прививок, так и против всякого рода ковид-ограничений и санитарных пропусков.

# Коронавирус # Тедрос Гебрейесус # Фотофакт

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