Глава ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения
Пандемия коронавируса далека от завершения. Скорее, наоборот – набирает силу. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно отчетам специалистов, количество заболевших в мире за полмесяца резко возросло.
Первоочередной причиной этого ВОЗ считает слабый уровень вакцинации в мире. Для того чтобы изменить ситуацию и обеспечить бедные страны вакцинами, организация запросила 23 миллиарда долларов, и это только на один год. Еще ВОЗ надеется, что вакцинами с другими поделятся богатые государства.
В самой Европе продолжают проходить массовые акции протеста, как против прививок, так и против всякого рода ковид-ограничений и санитарных пропусков.