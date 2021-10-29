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В Лондоне на Трафальгарской площади прогремел мощный взрыв

29 октября 2021 10:41
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Новости Великобритании. В центре Лондона на Трафальгарской площади прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там сдетонировал припаркованный фургон, после чего он загорелся.

В Лондоне на Трафальгарской площади прогремел мощный взрыв-1

В результате происшествия никто не пострадал. Полиция оцепила площадь и эвакуировала прохожих. Сейчас выясняется, из-за чего взорвалась машина и почему она была припаркована в самом центре, где оживленное движение и много людей.

# Взрыв # Фотофакт

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