В США на Луизиану обрушился торнадо – есть погибшие

Новости США. Два человека, в том числе ребенок, погибли при торнадо, который прошелся по американскому штату Луизиана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Два человека, в том числе ребенок, погибли при торнадо, который прошелся по американскому штату Луизиана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильный ветер, скорость которого достигала 112 километров в час, оставил после себя сильные разрушения. В городе Новая Иберия повреждена больница, несколько домов временно непригодны для жилья.
Повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередачи. По данным метеослужбы, этот торнадо был одним из 18, зарегистрированных в Луизиане, Техасе и Миссисипи.
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