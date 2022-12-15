Прямой эфир

В США на Луизиану обрушился торнадо – есть погибшие

15 декабря 2022 08:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Два человека, в том числе ребенок, погибли при торнадо, который прошелся по американскому штату Луизиана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США на Луизиану обрушился торнадо – есть погибшие-1

Сильный ветер, скорость которого достигала 112 километров в час, оставил после себя сильные разрушения. В городе Новая Иберия повреждена больница, несколько домов временно непригодны для жилья.  

В США на Луизиану обрушился торнадо – есть погибшие-4

Повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередачи. По данным метеослужбы, этот торнадо был одним из 18, зарегистрированных в Луизиане, Техасе и Миссисипи.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Перу объявлен режим ЧП. Гражданам ограничили право на неприкосновенность и свободу перемещений
15 декабря 2022 08:42

В Перу объявлен режим ЧП. Гражданам ограничили право на неприкосновенность и свободу перемещений

Футбольные фанаты Франции и Бельгии устроили беспорядки. Арестовано более 100 человек
15 декабря 2022 08:35

Футбольные фанаты Франции и Бельгии устроили беспорядки. Арестовано более 100 человек

Жители США стали меньше доверять своей армии
15 декабря 2022 08:31

Жители США стали меньше доверять своей армии