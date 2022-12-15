В США на Луизиану обрушился торнадо – есть погибшие

Новости США. Два человека, в том числе ребенок, погибли при торнадо, который прошелся по американскому штату Луизиана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер, скорость которого достигала 112 километров в час, оставил после себя сильные разрушения. В городе Новая Иберия повреждена больница, несколько домов временно непригодны для жилья.