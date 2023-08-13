Польша и Прибалтика накаляют обстановку. Какова текущая ситуация на западной границе Беларуси?

Пока белорусы сражаются на спортивных аренах и ведут аграрные баталии, наши соседи, похоже, готовятся к реальным боевым действиям. Буквально считанные недели обходятся без новостей в стиле «милитари», которые приходят к нам из Польши и Прибалтики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К примеру, 7 августа мы узнали, что польские патрули каждый день подвергаются разного рода нападениями, и что Варшава планирует дополнительно отправить на польско-белорусскую границу тысячу военных. Потом говорили о двух. А к концу недели цифру и вовсе увеличила до 10 тысяч. Местный министр обороны объяснил такое экстренное усиление тем, что в Варшаве опасаются провокаций, которые якобы могут иметь место с нашей стороны. От Польши не отстает и Латвия, хотя пока осторожничает и в формулировках, и в цифрах. С 11 августа Рига ввела усиленный контроль на приграничных территориях.

Власти не говорят, что опасаются провокаций с нашей стороны, но якобы увеличивается количество попыток незаконного пересечения границы. А в Литве продолжают запугивать своих же граждан, которые ездят в Беларусь по безвизу. На сей раз, как вставлять палки в колеса путешественникам, придумал бывший председатель Конституционного суда. По его словам, госслужащим и чиновникам нужно просто запретить посещать нашу страну. Если ослушаются, то их должны лишить разрешения на работу с секретной информацией или даже уволить. А говорят, что это у нас диктатура и проблемы с правами человека.

Такую риторику прокомментировал госсекретарь Совбеза Беларуси. Александр Вольфович считает, что некоторые политики на Западе не отошли от мышления времен холодной войны и своими действиями нагнетают обстановку. Ну, мы готовы к самым разным сценариям. Поэтому укрепляем границу, усиливаем обороноспособность. Хотя уже не раз заявляли, что никакой угрозы с Востока, то есть из Беларуси, не исходит. Вы же видите, чем мы живем: спорт, хлеб хотим собрать, промышленность поднять. А война – зачем это нам? А вот истинные мотивы такой политики той же Варшавы или Вильнюса вопросов не вызывают.