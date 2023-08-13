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Патрульный корабль РФ открыл огонь для остановки шедшего в Украину сухогруза

13 августа 2023 11:11
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Экипаж патрульного корабля «Василий Быков» Российской Федерации открыл предупредительный огонь, чтобы остановить и досмотреть морское судно под флагом Палау, которое направлялось в украинский порт Измаил в Черном море. Об этом информирует российское оборонное ведомство, пишет РИА Новости. 

Сухогруз экипажем корабля Черноморского флота был замечен утром в воскресенье, 13 августа. Требование остановиться для проверки на предмет возможной перевозки запрещенных грузов, капитан судна, следовавшего в украинский порт, проигнорировал. Патрульный корабль РФ вынужден был открыть предупредительный огонь, после чего сухогруз остановился, проверка была проведена. 

В Минобороны РФ сообщили, что после завершения работы досмотровой группы в составе российских военнослужащих, судно продолжило путь в сторону украинского порта Измаил. 

# Международная политика

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