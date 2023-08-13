Польша создаст новую воинскую часть около границы с Беларусью

Польское министерство нацобороны приступило к строительству военного городка для частей новой пехоты дивизии, проинформировал руководитель оборонного ведомства Мариуш Блащак, пишет ТАСС.

По его словам, к концу осени текущего года солдаты приступят к несению службы в Подлянском воеводстве на границе с Республикой Беларусь. Министр отметил, что сейчас создается временная инфраструктура для частей первой пехотной дивизии, будут приобретены сто сорок контейнеров.

Решение о создании новой дивизии в Подлянском воеводстве было принято в начале текущего года. Ее планируют оснастить южнокорейскими и американскими танками, а также самоходными гаубицами. Сообщается, что план развития ВС Польши включает их расширение до 6 дивизий, а также увеличение численности польской армии до 300 тыс. военных.