Совбез ООН собирается обсудить гуманитарные последствия прекращения зерновой сделки

Напомним, действие соглашения было прекращено со вторника, 18 июля, по инициативе российской стороны. Причиной стало систематическое невыполнение западными странами обязанностей по отношению к России, прописанных в договоре. По словам представителей российской власти, страна может вернуться к исполнению зернового механизма, только если будут выполнены все ее условия. На данный момент сделка «потеряла смысл».