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Совбез ООН собирается обсудить гуманитарные последствия прекращения зерновой сделки

21 июля 2023 07:54
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Совет безопасности ООН обсудит гуманитарные последствия прекращения зерновой сделки. Заседание пройдет 21 июля вечером по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совбез ООН собирается обсудить гуманитарные последствия прекращения зерновой сделки-1

Напомним, действие соглашения было прекращено со вторника, 18 июля, по инициативе российской стороны. Причиной стало систематическое невыполнение западными странами обязанностей по отношению к России, прописанных в договоре. По словам представителей российской власти, страна может вернуться к исполнению зернового механизма, только если будут выполнены все ее условия. На данный момент сделка «потеряла смысл».

# Международная политика # Фотофакт

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