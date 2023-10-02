Политик Гэллоуэй: флот Британии потерпит поражение в случае конфликта с Россией

Британский политик Джордж Гэллоуэй высказал свое мнение по поводу вероятности конфликта Великобритании и России, заметив, что военно-морской флот Соединенного Королевства может потерпеть поражение. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также раскритиковал последние заявления министра обороны Гранта Шэппса о возможной отправке судов в Черное море и размещении войск в Украине. По мнению Гэллоуэя, подобные высказывания могут стать причиной окончания карьеры Шэппса.

Шэппс ранее говорил, что британские ВМС могут быть задействованы для защиты торговых судов от России в Черном море. Тем не менее премьер-министр Британии Риши Сунак отверг эти планы, заявив, что английские военные не будут обучать украинских солдат на территории Украины.