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В Египте сгорело здание полицейского управления

02 октября 2023 12:37
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Новости Египта. 38 человек пострадали в результате пожара в здании полицейского управления египетской провинции Исмаилия на севере Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них 26 были доставлены в больницу с серьезными ожогами.

В Египте сгорело здание полицейского управления-1

Прибывшим на место пожарным понадобилось более трех часов, чтобы погасить пламя. Несмотря на их старания, здание полностью выгорело и частично обрушилось. Эксперты приступили к осмотру помещений, чтобы выяснить, что прослужило причиной пожара.

# Пожар # Новости Египта # Фотофакт

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