В Египте сгорело здание полицейского управления

Новости Египта. 38 человек пострадали в результате пожара в здании полицейского управления египетской провинции Исмаилия на севере Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них 26 были доставлены в больницу с серьезными ожогами.
Новости Египта. 38 человек пострадали в результате пожара в здании полицейского управления египетской провинции Исмаилия на севере Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них 26 были доставлены в больницу с серьезными ожогами.
Прибывшим на место пожарным понадобилось более трех часов, чтобы погасить пламя. Несмотря на их старания, здание полностью выгорело и частично обрушилось. Эксперты приступили к осмотру помещений, чтобы выяснить, что прослужило причиной пожара.