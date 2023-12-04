Эстонские пограничники предупреждают о возможном закрытии границы с РФ

Эстонские пограничники предупреждают жителей страны, следующих в Россию, о возможном блокировании границы с РФ, что может осложнить возвращение домой. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной являются упреки в том, что на границу якобы отправляют иностранных граждан не имеющих права на въезд в ЕС.

Ранее финская сторона уже перекрыла свои пункты пропуска, Эстония может повторить ее примеру в случае «гибридных атак». В связи с действиями Финляндии Россия отрицает обвинения и ссылается на миграционный кризис, вызванный США и их союзниками.