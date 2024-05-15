Politico: Украина требует у США разрешения атаковать РФ

Украинская делегация в Вашингтоне совершает попытки убедить власти США разрешить осуществлять атаки по территории Российской Федерации при помощи американского вооружения, пишет ТАСС.

Издание Politico сообщает, что делегатами Верховной рады Украины проводится работа по убеждению властей Вашингтона о необходимости нанесения ударов по российской территории американским оружием. Украинская сторона пытается получить поддержку Конгресса США для последующего оказания давления на Белый дом по данному вопросу.

При этом в публикации указано, что администрация президента США Джо Байдена в данный период времени не будет менять занимаемую позицию. «Мы оказываем помощь для обороны, а не для наступательных операций на территорию РФ», – приведены в материале слова неназванного источника газеты Politico.