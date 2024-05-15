В Индии из-за падения рекламного щита погибли 14 человек

В Индии металлический рекламный щит упал на заправку, погибли 14 человек, пишет ТАСС.

ЧП произошло в Мумбаи. В ходе внезапного начала пыльной бури 30-метровая конструкция билборда упала на автозаправку.

По словам помощника коменданта национальной службы реагирования на стихийные бедствия Нихила Мудхолкара, осуществлено спасение 88 человек, однако 14 из них скончались.

По утверждению местных властей, установка рекламного щита была проведена без лицензии, а допустимые размеры билборда были превышены.