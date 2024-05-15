Прямой эфир

В Индии из-за падения рекламного щита погибли 14 человек

15 мая 2024 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Индии металлический рекламный щит упал на заправку, погибли 14 человек, пишет ТАСС.

ЧП произошло в Мумбаи. В ходе внезапного начала пыльной бури 30-метровая конструкция билборда упала на автозаправку.

По словам помощника коменданта национальной службы реагирования на стихийные бедствия Нихила Мудхолкара, осуществлено спасение 88 человек, однако 14 из них скончались.

По утверждению местных властей, установка рекламного щита была проведена без лицензии, а допустимые размеры билборда были превышены.

# ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
Грузовик на полной скорости врезался в автобус в США – есть погибшие
15 мая 2024 07:46

Грузовик на полной скорости врезался в автобус в США – есть погибшие

Эрдоган провёл заседание из-за новостей об угрозе госпереворота
15 мая 2024 07:34

Эрдоган провёл заседание из-за новостей об угрозе госпереворота

Пожар в Канаде уничтожил 10 тыс. гектаров лесов и полей
15 мая 2024 07:23

Пожар в Канаде уничтожил 10 тыс. гектаров лесов и полей

В Тбилиси всю ночь не прекращались протесты
15 мая 2024 07:18

В Тбилиси всю ночь не прекращались протесты

14 человек погибли при обрушении рекламного баннера в Мумбаи
15 мая 2024 07:04

14 человек погибли при обрушении рекламного баннера в Мумбаи

В Украине введено аварийное отключение электричества
15 мая 2024 07:04

В Украине введено аварийное отключение электричества

В Европе усугубляется жилищный кризис
15 мая 2024 06:57

В Европе усугубляется жилищный кризис

Президент России посетит Китай с государственным визитом
15 мая 2024 06:47

Президент России посетит Китай с государственным визитом

Рекордное количество мигрантов прибыло в Британию через Ла-Манш
15 мая 2024 06:45

Рекордное количество мигрантов прибыло в Британию через Ла-Манш

В финал Кубка России прошла «Балтика», обыграв «Спартак»
15 мая 2024 06:38

В финал Кубка России прошла «Балтика», обыграв «Спартак»

Блинкен заявил о необходимости расширенной мобилизации в Украине
15 мая 2024 06:20

Блинкен заявил о необходимости расширенной мобилизации в Украине

Развожаев: ВС РФ отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь
15 мая 2024 05:58

Развожаев: ВС РФ отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь