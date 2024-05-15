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Лондон признал, что дал разрешение ВСУ атаковать Крым британским оружием

15 мая 2024 09:22
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В Лондоне дали добро на применение британского оружия для осуществления атак по территории Крымского полуострова, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Об этом сообщил глава Министерства обороны королевства Грант Шаппс. Так, по словам политика, ВСУ разрешено применять оружие на украинской территории, а также для обстрела Крыма. Шаппс объяснил, что Лондон считает Крымский полуостров «неотъемлемой частью Украины».

Шаппс уточнил, что Британия разрешит использование своего оружия в ряде других странах «в соответствии с международным гуманитарным правом».

# Международная политика # Грант Шаппс

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