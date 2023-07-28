Прямой эфир

В Конго заявили о нарушении границ страны войсками Руанды

28 июля 2023 06:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Военные Руанды нарушили границу ДРГ. Об этом информируют ВС Демократической Республики Конго, пишет РИА Новости. 

В опубликованном коммюнике отмечается, что ВС ДРГ доводят до сведения национального и мирового сообщества, что в четверг утром, 27 июля, силы обороны Руанды пересекли конголезскую границу. Поясняется, что такие действия были совершены с целью дестабилизации обстановки, а также намеренного нарушения целостности республики. 

Ответными мерами на «интервенцию» подразделения FARDC атаковали противника, а затем вытеснили военных с территории страны. 

Ранее сообщалось, что в июле прошлого года после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДР Конго состоялся саммит в Анголе. ДРГ обвинила Руанду в поддержке мятежников, а другая сторона связь с группировкой отрицала. На саммите глава ДР Конго с руандийским коллегой пришли к договоренности о деэскалации отношений между странами. Согласно соглашению, боевые действия должны были быть прекращены, а боевики М23 обязаны были покинуть свои позиции в демократической республике. Повстанцы заявили, что дорожную карту соблюдать не обязаны. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Во время контрнаступления ВСУ лишились пятой части снаряжения НАТО – СМИ
28 июля 2023 06:55

Во время контрнаступления ВСУ лишились пятой части снаряжения НАТО – СМИ

ВС РФ: бойцы ВС Украины подрываются на своих же минах под Угледаром
28 июля 2023 06:36

ВС РФ: бойцы ВС Украины подрываются на своих же минах под Угледаром

Беспилотник ВСУ сбит в Подмосковье
28 июля 2023 06:24

Беспилотник ВСУ сбит в Подмосковье