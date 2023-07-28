В Конго заявили о нарушении границ страны войсками Руанды

Военные Руанды нарушили границу ДРГ. Об этом информируют ВС Демократической Республики Конго, пишет РИА Новости.

В опубликованном коммюнике отмечается, что ВС ДРГ доводят до сведения национального и мирового сообщества, что в четверг утром, 27 июля, силы обороны Руанды пересекли конголезскую границу. Поясняется, что такие действия были совершены с целью дестабилизации обстановки, а также намеренного нарушения целостности республики.

Ответными мерами на «интервенцию» подразделения FARDC атаковали противника, а затем вытеснили военных с территории страны.

Ранее сообщалось, что в июле прошлого года после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДР Конго состоялся саммит в Анголе. ДРГ обвинила Руанду в поддержке мятежников, а другая сторона связь с группировкой отрицала. На саммите глава ДР Конго с руандийским коллегой пришли к договоренности о деэскалации отношений между странами. Согласно соглашению, боевые действия должны были быть прекращены, а боевики М23 обязаны были покинуть свои позиции в демократической республике. Повстанцы заявили, что дорожную карту соблюдать не обязаны.