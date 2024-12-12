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Politico: Киев готов обсуждать размещение иностранных войск на территории Украины

12 декабря 2024 11:31
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Украина готова к обсуждению вопроса о развертывании на своей территории иностранных войск, сообщила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Ранее стало известно, что Великобритания и Франция возобновляют переговоры о возможной переброске в Украину западных военных.

В феврале 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о возможности отправки войск в Украину, однако эта инициатива была прохладно встречена странами-союзниками по НАТО. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что многие страны осознают потенциальную опасность такого шага.

# Международная политика # Украина

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