Politico: Киев готов обсуждать размещение иностранных войск на территории Украины

Украина готова к обсуждению вопроса о развертывании на своей территории иностранных войск, сообщила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Ранее стало известно, что Великобритания и Франция возобновляют переговоры о возможной переброске в Украину западных военных.

В феврале 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о возможности отправки войск в Украину, однако эта инициатива была прохладно встречена странами-союзниками по НАТО. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что многие страны осознают потенциальную опасность такого шага.