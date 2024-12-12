Более 400 млн евро получила сербская оппозиция для свержения власти в стране – Вучич

Давление из-за рубежа усилилось на Сербию. На свержение власти в стране поступило свыше 400 миллионов евро. Деньги переводили местной оппозиции на акции протеста, провокации и тому подобное, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом рассказал президент Вучич. По его словам, к возможному госперевороту причастны почти все лидеры политических партий, группы давления, отдельные организации и объединения. Отметим, претензии к правительству участились после трагедии на железнодорожном вокзале. Тогда погибли 15 человек, что вызвало массовые демонстрации по стране. Вопросы у противников власти вызывает также внешняя политика Сербии. Она не во всем схожа с общеевропейской. Белград выступает за сокращение помощи Украине и мирное урегулирование конфликта.