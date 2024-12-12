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Польские пограничники присоединились к общенациональным протестам

12 декабря 2024 11:23
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Поляки недовольны политикой своих властей. Страну накрыла новая волна протестов. Бастуют пожарные, полицейские и спасатели. Накануне к ним присоединились пограничники. Требование у активистов – общее на всех. Они выступают за улучшение условий труда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские пограничники присоединились к общенациональным протестам-2

Этим категориям работников платят крайне маленькую, по их мнению, зарплату, а уровень их социальной защищенности при этом оставляет желать лучшего. Законопослушные граждане пытались решить вопрос дипломатическим путем. Так, стражи правопорядка направляли в МВД страны запрос на повышение зарплат на 15 %. Но ответа не последовало. Тогда люди перешли к крайним мерам. Но как все – на улицы городов, например, пограничники, выйти не могут. Поэтому они свое несогласие выражают посредством больничных.

# Акции протеста

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