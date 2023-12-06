Politico: Евросоюз не поддержал идею Испании передать Украине прибыль с активов РФ

Испания предложила использовать замороженные российские активы для финансирования экономики Украины, пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico.

Однако предложенный Испанией план не получил поддержки у большинства европейских чиновников из-за того, что невозможно в быстрые сроки использовать прибыль от активов. Представители некоторых стран Евросоюза на встрече 5 декабря заявили, что данное предложение «не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины», потому что Киев будет оставаться в ожидании денег месяцы или даже годы, а быстрого толчка в экономике не произойдет.