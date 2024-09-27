Politico: Джо Байден сомневается в «плане победы» Зеленского

Американский лидер Джо Байден и его советники ставят под сомнение «план победы» Владимира Зеленского в украинском конфликте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Они подвергают критической оценке решение Зеленского начать наступательные действия против России, отводя войска из Донецка, и обеспокоены долгосрочными перспективами конфликта.

Также в администрации Байдена не убеждены, что Киеву следует позволить использовать ракеты дальнего радиуса действия для удара по территории России, хотя Пентагон считает, что их стратегический эффект незначителен.

Ранее на встрече Совета Безопасности ООН Зеленский высказался против проведения переговоров с РФ и предложил собственную «формулу мира». В интервью ABC News Зеленский отметил, что его план направлен на укрепление ВСУ и скорейшее завершение конфликта.