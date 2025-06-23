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Politico: администрация Трампа может отключить интернет в Евросоюзе

23 июня 2025 09:19
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Politico: администрация Трампа может отключить интернет в Евросоюзе-0

На фоне торгового конфликта между США и ЕС возникают опасения, что администрация Дональда Трампа ограничит доступ Европы к интернету из-за ее зависимости от американских облачных сервисов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Специалисты отмечают, что подобные действия уже не кажутся фантастическими.  Участники европейской ИТ-индустрии признают, что слишком долго игнорировали необходимость защиты своих интересов.

При этом ЕС по-прежнему сотрудничает с США в цифровой сфере, хотя и признает за американскими компаниями технологическое лидерство в облачных сервисах, ИИ и микрочипах.

Сейчас американцы занимают более двух третей европейского облачного рынка, а доля ЕС в производстве микрочипов упала до 10 %.

Фото: pixabay

# Международная политика # Технологии

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