Politico: администрация Трампа может отключить интернет в Евросоюзе

На фоне торгового конфликта между США и ЕС возникают опасения, что администрация Дональда Трампа ограничит доступ Европы к интернету из-за ее зависимости от американских облачных сервисов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Специалисты отмечают, что подобные действия уже не кажутся фантастическими. Участники европейской ИТ-индустрии признают, что слишком долго игнорировали необходимость защиты своих интересов.

При этом ЕС по-прежнему сотрудничает с США в цифровой сфере, хотя и признает за американскими компаниями технологическое лидерство в облачных сервисах, ИИ и микрочипах.

Сейчас американцы занимают более двух третей европейского облачного рынка, а доля ЕС в производстве микрочипов упала до 10 %.