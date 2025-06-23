«Манчестер Сити» разгромил «Аль-Айн» в матче клубного ЧМ по футболу

«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Аль-Айн» (6:0) во втором туре групповой стадии клубного чемпионата мира, который проходит в США. Об этом пишет РИА Новости.

Дублем отличился Илкай Гюндоган, еще по голу забили Клаудио Эчеверри, Эрлинг Холанд (с пенальти), Оскар Бобб и Райан Шерки.

Команда из Англии набрала 6 очков и наряду с «Ювентусом» вышла из группы G в 1/8 финала, а «Видад» и «Аль-Айн» лишились шансов на выход в плей-офф. В параллельной встрече группы H «Зальцбург» и «Аль-Хиляль» сыграли вничью 0:0.