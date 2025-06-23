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Алаудинов предупредил СБУ, что может найти их первым

23 июня 2025 09:13
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Алаудинов предупредил СБУ, что может найти их первым-0

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов высказался по поводу сообщения о том, что СБУ подала его в розыск. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что первым найдет украинскую службу и добавил, что им следует подумать о собственной безопасности.

По словам Алаудинова, после победы России эти лица предстанут перед судом, а нынешние угрозы, как он сказал, не вызывают у него опасений.

СБУ, в свою очередь, занимается его поисками с марта 2022 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Фото: pixabay

# Международная политика

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