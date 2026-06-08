Политический кризис в Вильнюсе: под ударом оказались три министра от правящей партии

Литовское правительство оказалось на грани серьезного кризиса: в политических кулуарах все активнее обсуждают возможную замену сразу трех ключевых министров – глав внешнеполитического, силового и финансового ведомств. Все трое представляют правящую Социал-демократическую партию, и их потенциальная отставка может заметно изменить расстановку сил в Кабинете министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корень проблем кроется в острых разногласиях по вопросу финансирования оборонных проектов. Дискуссии зашли настолько далеко, что поставили под сомнение единство правящей партии и стабильность действующего правительства. Ситуация осложняется внутрипартийной борьбой: лидер Социал-демократической партии, давно имеющий амбиции занять пост премьера, похоже, использует сложившиеся противоречия в своих интересах. Эксперты полагают, что он может попытаться убрать потенциальных конкурентов из состава правительства, чтобы укрепить собственные позиции.