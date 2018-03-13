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Полиция Техаса ищет убийцу, который подкладывает к домам посылки со взрывчаткой

13 марта 2018 08:09
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Новости США. Полиция американского Техаса разыскивает серийного подрывника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что орудует злоумышленник в городе Остин, где от его рук, только за последние несколько дней, погибли два человека. Еще столько же пострадали.

Полиция Техаса ищет убийцу, который подкладывает к домам посылки со взрывчаткой-1

Правонарушитель подкладывает к домам посылки со взрывчаткой, которая срабатывает от прикосновения. Пока у следователей нет каких-либо улик или мотива преступлений. Единственная зацепка – среди погибших и пострадавших есть афро- и латиноамериканцы, что наводит на мысль о расовой ненависти.

Полиция Техаса ищет убийцу, который подкладывает к домам посылки со взрывчаткой-4

Напомним, первый взрыв прогремел две недели назад. Тогда погиб мужчина. Последующие два инцидента произошли накануне, с разницей в несколько часов.

# Фотофакт # Убийство

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