Ошибка пилотов стала причиной авиакатастрофы в Непале

Новости Непала. Жертвами крушения пассажирского самолета в Непале стали, по меньшей мере, 49 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалистам удалось вынести из пылающего воздушного судна более 20 пассажиров, которых экстренно доставили в больницу. Сейчас все они находятся под наблюдением медиков. На месте ЧП продолжают работать пожарные, бригады скорой и сотрудники воздушной гавани.

Авиакатастрофа произошла вблизи международного аэропорта Катманду. Лайнер не смог попасть на взлетно-посадочную полосу. Он рухнул на футбольное поле и загорелся.



Причиной авиакатастрофы в Непале стала ошибка пилотов при заходе на посадку. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на руководителя аэропорта в Катманду Раджкумара Чхетри.