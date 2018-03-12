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Ошибка пилотов стала причиной авиакатастрофы в Непале

12 марта 2018 18:58
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Новости Непала. Жертвами крушения пассажирского самолета в Непале стали, по меньшей мере, 49 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ошибка пилотов стала причиной авиакатастрофы в Непале-1

Ошибка пилотов стала причиной авиакатастрофы в Непале-3

Специалистам удалось вынести из пылающего воздушного судна более 20 пассажиров, которых экстренно доставили в больницу. Сейчас все они находятся под наблюдением медиков. На месте ЧП продолжают работать пожарные, бригады скорой и сотрудники воздушной гавани.

Ошибка пилотов стала причиной авиакатастрофы в Непале-5

Авиакатастрофа произошла вблизи международного аэропорта Катманду. Лайнер не смог попасть на взлетно-посадочную полосу. Он рухнул на футбольное поле и загорелся. 

Ошибка пилотов стала причиной авиакатастрофы в Непале-7

Ошибка пилотов стала причиной авиакатастрофы в Непале-9


Причиной авиакатастрофы в Непале стала ошибка пилотов при заходе на посадку. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на руководителя аэропорта в Катманду Раджкумара Чхетри.

Ошибка пилотов стала причиной авиакатастрофы в Непале-11

Ошибка пилотов стала причиной авиакатастрофы в Непале-13


Соболезнования президентам Бангладеш и Непала в связи с авиакатастрофой в Катманду направил глава белорусского государства. Александр Лукашенко высказал искренние слова сочувствия родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.

Ошибка пилотов стала причиной авиакатастрофы в Непале-15

# Фотофакт # Крушение

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