Ошибка пилотов стала причиной авиакатастрофы в Непале

Новости Непала. Жертвами крушения пассажирского самолета в Непале стали, по меньшей мере, 49 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Непала. Жертвами крушения пассажирского самолета в Непале стали, по меньшей мере, 49 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалистам удалось вынести из пылающего воздушного судна более 20 пассажиров, которых экстренно доставили в больницу. Сейчас все они находятся под наблюдением медиков. На месте ЧП продолжают работать пожарные, бригады скорой и сотрудники воздушной гавани.
Авиакатастрофа произошла вблизи международного аэропорта Катманду. Лайнер не смог попасть на взлетно-посадочную полосу. Он рухнул на футбольное поле и загорелся.
Причиной авиакатастрофы в Непале стала ошибка пилотов при заходе на посадку. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на руководителя аэропорта в Катманду Раджкумара Чхетри.
Соболезнования президентам Бангладеш и Непала в связи с авиакатастрофой в Катманду направил глава белорусского государства. Александр Лукашенко высказал искренние слова сочувствия родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.