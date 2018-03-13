Какие заболевания помешают получить вид на жительство в Кувейте?

Переезду могут помешать даже проблемы со зрением. Ранее в страну был запрещен въезд только носителям инфекционных заболеваний. Новые меры приняты в отношении тех, кто только собирается иммигрировать в Кувейт. Те же, кто уже получил вид на жительство, но имеет данные заболевания, могут не боятся депортации.