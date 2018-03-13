Какие заболевания помешают получить вид на жительство в Кувейте?
Новости Кувейта. Минздрав Кувейта определил 22 болезни, которые не позволят иностранным гражданам получить вид на жительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В список вошли онкологические заболевания, диабет, повышенное давление, почечная недостаточность и другие.
Переезду могут помешать даже проблемы со зрением. Ранее в страну был запрещен въезд только носителям инфекционных заболеваний. Новые меры приняты в отношении тех, кто только собирается иммигрировать в Кувейт. Те же, кто уже получил вид на жительство, но имеет данные заболевания, могут не боятся депортации.
Такое решение власти Кувейта объясняют желанием уменьшить расходы на медицинскую отрасль и обеспечить прибытие людей с хорошей работоспособностью.