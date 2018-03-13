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Какие заболевания помешают получить вид на жительство в Кувейте?

13 марта 2018 07:05
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Новости Кувейта. Минздрав Кувейта определил 22 болезни, которые не позволят иностранным гражданам получить вид на жительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В список вошли онкологические заболевания, диабет, повышенное давление, почечная недостаточность и другие.

Какие заболевания помешают получить вид на жительство в Кувейте?-1

Переезду могут помешать даже проблемы со зрением. Ранее в страну был запрещен въезд только носителям инфекционных заболеваний. Новые меры приняты в отношении тех, кто только собирается иммигрировать в Кувейт. Те же, кто уже получил вид на жительство, но имеет данные заболевания, могут не боятся депортации.

Какие заболевания помешают получить вид на жительство в Кувейте?-4

Такое решение власти Кувейта объясняют желанием уменьшить расходы на медицинскую отрасль и обеспечить прибытие людей с хорошей работоспособностью.

# Фотофакт # Здоровье

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