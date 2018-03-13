Венеция уходит под воду: затоплен исторический центр города
Новости Италии. Историческая Венеция уходит под воду. Обильные дожди привели к подтоплению почти 30 % центральной части города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых районах уровень поднялся почти на два метра – этот показатель всего на 1 сантиметр меньше критического.
Местным жителям пришлось добираться до работы по колено в воде. Хотя для «плавучей» Венеции подобные явления привычны, в марте наводнения случаются крайне редко.
Сейчас вода немного отступила, однако к вечеру вновь прогнозируется повышение ее уровня в каналах. В нескольких областях объявлено штормовое предупреждение.