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Венеция уходит под воду: затоплен исторический центр города

13 марта 2018 07:00
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Новости Италии. Историческая Венеция уходит под воду. Обильные дожди привели к подтоплению почти 30 % центральной части города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых районах уровень поднялся почти на два метра – этот показатель всего на 1 сантиметр меньше критического.

Венеция уходит под воду: затоплен исторический центр города-1

Местным жителям пришлось добираться до работы по колено в воде. Хотя для «плавучей» Венеции подобные явления привычны, в марте наводнения случаются крайне редко.

Венеция уходит под воду: затоплен исторический центр города-4

Сейчас вода немного отступила, однако к вечеру вновь прогнозируется повышение ее уровня в каналах. В нескольких областях объявлено штормовое предупреждение.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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