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Полиция США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе

17 сентября 2019 12:12
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Новости США. Полиция США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе. О своем плане, о нападении на учеников ради забавы, 18-летняя Алексис Уилсон сообщила коллегам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе -1

В ходе обыска в ее доме правоохранители обнаружили автомат Калашникова и несколько магазинов с патронами к нему. Кроме того, стражи порядка нашли видео, на котором девушка хвасталась, как умело стреляет из ружья.

Полиция США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе -4


Стало известно, что из школы, на которую девушка хотела напасть, ее исключили за инциденты связанные с насилием. Ведется расследование.

Полиция США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе -6

Полиция США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе -8

# Нападение # Фотофакт

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