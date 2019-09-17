Новости США. Полиция США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе. О своем плане, о нападении на учеников ради забавы, 18-летняя Алексис Уилсон сообщила коллегам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе обыска в ее доме правоохранители обнаружили автомат Калашникова и несколько магазинов с патронами к нему. Кроме того, стражи порядка нашли видео, на котором девушка хвасталась, как умело стреляет из ружья.